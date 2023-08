A la luz de los hechos, parece que lo único que le interesa a muchos políticos de izquierda no es el pueblo -como tanto predican- sino que su economía sea boyante gracias a sus puestos en el dispositivo de poder. Ahora es el turno del congresista Guillermo Bermejo, quien ha sido acusado por un colaborador eficaz de cobrar coimas por un monto de 1.5% del presupuesto de las obras. “Es una verdadera persecución política”, ha dicho el parlamentario para sacar cuerpo, tal como lo han repetido Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Los tres se han llenado la boca hablando de ética, moral y honestidad, cuando aparentemente sus actos han tomado otro rumbo. En líneas generales, la transparencia que tanto prometieron se ha construido sobre la mentira.

Bermejo siempre participa en el debate político enconado y descalificando al resto, gritando a los cuatro vientos sus credenciales morales. Ahora sabemos., a juzgar por una investigación fiscal, que no son otra cosa que operativos políticos impulsados por motivaciones que poco o nada tienen que ver con la justicia y el bien común de los peruanos.

El país sufre una crisis de difícil solución producto de la corrupción y creemos que no hay medidas que puedan resolver este problema si las sanciones no son ejemplares. Por ello, esperemos que se llegue a fondo en este caso y no haya impunidad. Es lógico que quien es tan implacable -por lo menos verbalmente- contra los corruptos, sea juzgado, como mínimo, con la misma severidad que pregona.