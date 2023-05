El politizado Informe de la CIDH fue presentado con bombos y platillos por quienes apoyaron a Perú Libre el 2021. Aunque los delitos penales son personales, el informe, cataloga como “masacres” algunos actos de violencia que merecen investigación y sanción individual. Esta claro que los grupos de izquierda utilizaran el informe para demandar al Estado Peruano. El objetivo sería meter presos a Boluarte y sus ministros, además de cobrar millonarias indemnizaciones con el respectivo pago de honorarios a conocidos abogados vividores de los “derechos humanos”.

Lo triste del informe es que invisibiliza a las verdaderas víctimas de la violencia que vivimos entre diciembre 2022 y febrero 2023: Los millones de peruanos que no participaron de las marchas. Tal como hicieron con la CVR, los caviares quieren hacernos creer que las víctimas fueron quienes participaron de la violencia, cuando las verdaderas victimas fueron los comerciantes, transportistas y agricultores que lo perdieron todo por las paralizaciones, o los enfermos que no pudieron recibir tratamiento por las carreteras cerradas y los aeropuertos tomados, o las mujeres violentadas que no pudieron denunciar un caso de violencia familiar ante la policía o la fiscalía porque estas oficinas habian sido incendiadas. El informe se niega a reconocer que fue una minoria la que propició la violencia en estas protestas y que la mayoria de peruanos de Puno, Juliaca, Cusco, Abancay, Andahuaylas y Ayacucho queria paz, queria trabajar, queria vivir sin miedo. La CIDH comete otro error que la pinta de cuerpo entero: no dedica ni un solo parrafo a los miles de peruanos de marcharon por la paz en las principales ciudades del centro y sur del pais. Espero que el Ministerio de Justicia haga suya la defensa de la mayoria afectada y denuncie a Pedro Castillo y a todos los promotores de la violencia para que indemnicen a cada peruano que perdio su inversión, a cada familia que perdió a un enfermo y a cada ciudadano que no pudo hacer su vida libremente. Ellos tienen que pagar por todo lo que han hecho.