En un mundo que se desgarra entre dos ideologías dominantes (liberalismo y marxismo), el papa León XIV, propone recuperar los principios orientadores de la Doctrina Social de la Iglesia. Sus cálidas y profundas palabras en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima, así lo demuestran: “Quisiera proponerles también la Doctrina Social de la Iglesia, como una ayuda para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación”. Los principios de la enseñanza social del Magisterio de la Iglesia, consolidan la idea de que las relaciones entre el trabajo y el capital deben permanecer bajo el signo de la cooperación, y que la colaboración entre el empresario y el trabajador es fundamental para el progreso común. Recordemos que, en Argentina, el papa reivindicó el rol benéfico de los empresarios y en especial, la figura de Enrique Shaw, notable empresario católico que concretó en su empresa los principios sociales que ofrece la Iglesia. Pero el papa, no solo ha dejado fundamentos intelectuales estables para pensar sobre cómo reorganizar el orden social y económico, su principal contribución ha sido demostrar que el Perú es una nación que reconoce lo sobrenatural, que no reniega de sus raíces cristianas y que la idea de lo sagrado está intensamente viva. La presencia del papa ha remecido los cimientos del corazón. Sus palabras, como gotas de rocío, nos han refrescado y purificado. Ha logrado remover escombros, permitiéndonos descubrir tesoros invaluables ocultos en el interior del corazón de cada peruano. Nos ha confirmado en la fe y hecho recordar que como peruanos tenemos un proyecto común.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad