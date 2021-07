Existen aproximadamente 6 millones de perros abandonados en el Perú, lo que los convierte en parte del paisaje urbano especialmente en Lima. Cada vez que caminamos o nos desplazamos podemos observar animales en las calles. Es humano sentir lástima, porque vemos su sufrimiento: buscando comida y agua, por su desorientación al haberse perdido, o porque están enfermos. Esta situación ha generado un verdadero problema público que nadie se ha atrevido a afrontar. Frente a la falta de política pública, humana y responsable, hemos caído en la barbarie de envenenamientos, violencia y asesinato.

Cuando me lancé al Congreso me comprometí con mis electores a hacer algo para cambiar esta situación. No solo era una promesa, sino un compromiso de verdad. Soy animalista, creo que podemos vivir en una sociedad más humana y sin maltrato animal. Tengo cuatro perros rescatados del abandono: Lucrecia a quien adopté de un albergue; Negro que encontré golpeado y ensangrentado en la puerta de un banco; Pequeña que me siguió a los pocos meses de nacida mientras hacía campaña; y Schwarz que había sido amarrado a un poste para dejarlo morir.

La Ley 4 Patas, suscrita por congresistas que defendemos la tenencia responsable de mascotas como yo, fue presentada con pocas probabilidades de aprobarse. Sabíamos que era difícil, pero lo logramos dando un primer paso para todo el Perú: Implementar una política pública de esterilización para el control poblacional de perros y gatos callejeros, así como promover la tenencia responsable de mascotas. Hay una agenda pendiente y seguiremos cumpliendo, tienen mi palabra.