He escuchado con atención al señor Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, que aspira a gestionar la educación de la capital de la República. Y es que en esa condición le corresponde asumir las competencias de dirigir la educación regional, en el marco del rol rector del ministerio de Educación.

Que yo recuerde, en mi paso por Minedu y mi seguimiento de los procesos educativos en mi país, solo he escuchado esta intención (no cumplida) a la exalcaldesa Susana Villarán (2011 al 2014). Me parece que hasta se organizaron comisiones para tal fin en el Minedu y el municipio. Es más, entre el 2006 y 2011 se desarrolló un plan piloto de municipalización en todo el país, el el cual no funcionó.

A la fecha el Minedu sigue gestionando la educación de la capital. Las otras 25 regiones tienen descentralizadas las competencias educativas de gestión institucional-administrativa y pedagógica. La Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM) tiene 7 Unidades de Gestión Local (UGEL) para atender 2 458 546 alumnos, de los cuales estudian 1 281 954 en instituciones educativas públicas. Atiende las etapas de educación básica y la educación superior pedagógica, tecnológica y artística al igual que en el resto de los territorios del nuestro país.

En lo que se refiere a estudiantes de colegios de inicial, primaria y secundaria(Educación Básica Regular). La matrícula en la DRELM asciende a 2 062 388 de los cuales 1 178 192 son de planteles públicos. Los docentes en el sector público en LM son 52 692 y los locales escolares son 1,842.

Por todo lo señalado, es importante señalar que si se concreta que la Municipalidad de Lima asume el gobierno educativo tendría una ardua y compleja tarea educativa de calidad, con equidad e inclusiva, sobre la que tendría que rendir cuentas a los vecinos.