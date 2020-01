El llamado al diálogo con todas las fuerzas políticas del Congreso, de parte del presidente Martín Vizcarra, la mayoría de virtuales parlamentarios ha visto con buenos ojos esta decisión del Ejecutivo. Sin embargo, hay pocos, como Virgilio Acuña, de UPP, quien cree que no es necesaria la integración porque “a lo mejor el Jefe de Estado no termina su gobierno por ineficiente”. Es evidente que el ánimo conflictivo y confrontacional de algunos virtuales congresistas fragmentará más el Parlamento. Y no solo hablamos de los enfrentamientos contra el Gobierno y otras fuerzas políticas, sino también al interior de sus propias agrupaciones. Ya se sabe que concertar es ponerse de acuerdo pese a las diferencias. Hay que ser pragmáticos para evitar que aumenten las distancias. A partir de allí es correcto afirmar que es urgente encontrar consensos.

Será complicado que en el próximo Congreso haya unidad, pero la idea de la concertación no debe ser abandonada. Los nuevos actores políticos tienen que poner énfasis en buscar los lineamientos generales que el sistema requiere para encontrar puntos comunes. Solo así el Ejecutivo y el Legislativo serán más eficientes para solucionar los grandes problemas de los peruanos. Todo esto permitirá que el panorama político en nuestro país no solo se estabilice, sino que también haya cambios en beneficio de la gente.