El nivel de los políticos peruanos, salvo honrosas excepciones, es penoso. No es extraño entonces su desprestigio cada vez mayor. Y no solo nos referimos al Gobierno, que continúa deslizando al país hacia la catástrofe, sin tener a mano un proyecto de desarrollo, por precario que este fuera. Y encima con señalas claras de corrupción. También hacemos alusión al Congreso, que en los últimos días, ha demostrado que no asimila la gravedad de la crisis y que lo único que le interesa es el clientelismo y ocupar parcelas de poder. Es evidente que el bienestar del país no es su prioridad.

En medio de esta coyuntura, el exasesor presidencial Bruno Pacheco se entregó a la justicia. Es una gran oportunidad para hallar la verdad sobre las denuncias contra Pedro Castillo y su Gobierno. La Fiscal de la Nación ha dicho que “no hay intocables”. Que así sea y que todos los involucrados en los presuntos casos de corrupción del Ejecutivo se entreguen o sean capturados.

Llegó el momento de actuar también para el Congreso. Ya no se puede mirar a otro lado. Hay que tomar decisiones firmes de acuerdo a la Constitución y el estado de Derecho para terminar con el caos y el desgobierno de Castillo. Si los parlamentarios no hacen un análisis de que la crisis actual también es una consecuencia de la fragmentación del Parlamento, producto de su mezquindad y apetitos personales, la quiebra del Perú estará más cerca de lo imaginado.