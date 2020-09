El escenario electoral ha empezado a agitarse y en este, el país de la volatilidad, lo que se vislumbró ayer varió para hoy y lo de hoy no sabe cuánto puede cambiar

para mañana. A estas alturas, Salvador del Solar debe estar celebrando no haber cedido a la tentación de ser candidato de esa centroizquierda que tiene en Martín Vizcarra a su figura más coyuntural. La deplorable gestión de la pandemia, los líos con “Swing”, la putrefacción que emana desde diversos ministerios y los enredos judiciales a los que será sometido harán que cualquier candidato asociado al jefe de Estado tenga muy pocas opciones de ganar. En ese escenario, la centro derecha parece haberse acomodado. Las eventuales opciones de Hernando de Soto y Roque Benavides podrían muy bien canalizar el hartazgo con la clase política convencional, el populismo desbordado y la anomia gestionaria no solo del régimen vizcarrista sino de otros gobierno y buscar que representar un modelo nuevo, ajeno a la historia reciente y desprovisto del lastre de la corrupción con el que empieza más de uno de los que está en el partidor. Tanto se ha movido el espectro político, que nadie puede ahora descartar a Keiko Fujimori, otra vez, en segunda vuelta. La dupla Vela-Pérez no tendrá tiempo para condenarla hasta el 2021 y solo con recuperar a una parte importante de sus votantes de 2016 se ubicaría en un lugar expectante y no exento de poder. Urresti y Acuña, desde el centro, podrían ser también opciones de un peligroso populismo centrista, arraigado en lo provinciano, uno, y en la idea de la mano dura, el otro, aunque ambos con flancos muy débiles que sus rivales pueden explotar. En la izquierda, Forsyth sin duda es la presencia más inquietante pero en verdad tiene pies de barro y conforme se avance al 11 de abril las encuestas lo van a poner en el lugar que le corresponde. Hay mucho más que analizar en unas elecciones que serán una ráfaga y que obligarán a campañas creativas por el impedimento de las aglomeraciones. El reto va a ser evitar que un antisistema nos devore.