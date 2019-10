"Lo formal" y lo "no formal" en las instituciones educativas y la sociedad

En la institución educativa se elabora un Proyecto Curricular Institucional, que da lugar a los programas anuales (sílabos) y planes de clases de las áreas y talleres que consideran aprendizajes "formales" (previstos, planificados, prescritos). Estos saberes pueden ser competencias, capacidades, desempeños, conocimientos y valores.

Pero no todos los aprendizajes formales se concretan en las aulas y espacios pedagógicos. Y más bien aparecen en estos mismos ámbitos, además, los aprendizajes "no formales" (imprevistos, no planificados, espontáneos). Estos se producen cuando se establecen vínculos entre docentes y estudiantes en una dinámica de procesos pedagógicos flexibles e interactivos.

De otro lado, hay quienes señalan que todos los aprendizajes que provienen más allá de las instituciones educativas (sociedad educadora) son "no formales". Esto no es así. Muchos estímulos educativos que provienen de los espacios públicos, comunicacionales y digitales tienen expectativas definidas, ideas claras y contenidos previstos y planificados de lo que quieren transmitir o comunicar. ¿Acaso un periódico, un programa de televisión o radio, o un portal web, no tienen una "propuesta formal" con contenidos planificados y previstos, así como un conjunto de estrategias estructuradas-formales para impactar en los lectores, escuchas, televidentes o internautas?

Por lo señalado, podemos afirmar que "los aprendizajes formales y los no formales" se dan en las aulas, en las jornadas regulares de clases y en las actividades artísticas, culturales, religiosas y deportivas de los centros de enseñanza. Pero también, y cada día con más fuerza e impacto, en los diferentes ámbitos de las comunidades interculturales de la sociedad. Por lo tanto, no existen espacios educacionales estrictamente formales y otros no formales. Esa división no existe en la realidad.