Lo mejor del extenso mensaje dado ayer ante el Congreso por la presidenta Dina Boluarte con motivo de las Fiestas Patrias ha sido el paquete de medidas anunciadas en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, especialmente en lo relacionado al hurto de celulares y carteras, que es el que más afecta al ciudadano de a pie; y también el pedido de perdón en nombre del Estado por los muertos durante las protestas del inicio de su mandato.

Lo peor, sin duda, ha sido tratar de mostrarse a lo largo de su exposición como que ella no fue parte del inepto y corrupto gobierno de Pedro Castillo. La actual mandataria fue su vicepresidenta y también ministra hasta pocas semanas antes del golpe. Fue además una defensora del golpista de Chota y hasta ofreció irse también si lo vacaban. En ese aspecto la señora Boluarte no tiene autoridad como para intentar marcar distancia con el recluso de Barbadillo.

Sobre la seguridad ciudadana, el castigar legalmente también al que use un celular robado y expulsar del país a extranjeros que sean sancionados con penas privativas de libertad no efectivas, esas que tanto les gustan dar a dudosos jueces y fiscales, puede ayudar a evitar los hurtos de celulares que cuestan vidas a manos de delincuentes que como ha reconocido la mandataria, actúan con niveles de ferocidad no vistos en otros tiempos.

Sobre el pedido de perdón por los muertos en las marchas, era pertinente hacerlo. No hay que ser de izquierda para considerar que eran necesarias estas palabras y también el compromiso de que no habrá impunidad, pues las responsabilidades individuales tienen que asumirse. Es evidente que este no es un gobierno genocida que busca eliminar al hombre del ande, tal como lo dice el discurso ideologizado de muchos aliados de Castillo, pero que hemos visto excesos, eso no se puede negar.

Queda a los peruanos estar muy atentos y exigir el cumplimiento de lo ofrecido por este gobierno que junto a los congresistas parece dispuesto a quedarse hasta el 2026, que requiere fomentar las inversiones a fin de financiar todo lo que ha planteado ayer, que es bastante, tanto como los aspectos que quedan para ser comentados en los próximos días en este espacio, que sin duda ha quedado corto frente a uno de los mensajes presidenciales más largos de nuestra historia.