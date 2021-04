Es maravilloso ver un cantante o una pieza de ballet en vivo en un auditorio. Pero si no fuese posible y con las desventajas sensoriales inevitables, se los puede ver en una pantalla. Con el teatro no pasa igual: hay que estar en una butaca para ver que los personajes conversen, se alegren, se enfaden, griten, lloren o amen, mientras el público participa aceptando que eso es verdad, aunque sabe que no lo es.

Luego de la segunda guerra mundial se reinició en París la actividad teatral el 27 de marzo de 1954 y esa fecha quedó marcada como Día Internacional del Teatro, que en 1962 se hizo oficial por UNESCO en homenaje a la convivencia de la humanidad. Desde entonces el Instituto Internacional de Teatro invita a que una figura destacada del escenario emita un mensaje universal. Hace pocos días le correspondió hacerlo a Hellen Mirren.

Ella ha dicho, pensando en la gente de teatro en la actualidad, que “esta situación de inseguridad permanente los haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir a esta pandemia con dignidad” y que su impulsión creativa “no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo”.

El teatro fue para el hombre, desde la antigua y grande Grecia, “catarsis o purificación de los espectadores” según Aristóteles. Siglos después Shakespeare decía que “todo el mundo es teatro y los hombres son solo personajes”. Para Lope fue “un tablado, dos seres humanos y una pasión” pero Peter Brook lo limitó “al ser humano y su pasión”.

Ojalá pronto, unidos al conjuro mágico del arte teatral, los actores y su público volverán a encontrarse.