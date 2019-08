LO QUE NOS DEJA LA MUERTE DEL HIJO DE OSAMA BIN LADEN

Los trabajos de inteligencia para combatir el terrorismo internacional por parte de EE.UU. no se detienen. Corrió como un rayo por las redes sociales la noticia de la muerte de Hamza bin Laden, hijo del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, abatido en el 2011. Las imputaciones sobre Hamza estaban referidas a que habría sido el cerebro de eventuales atentados contra el presidente Donald Trump. Por su cabeza había una recompensa de un millón de dólares para quienes informaran de su paradero. Hay dos ideas que surgen ante esta confirmación: 1° Washington no ha bajado la guardia un solo instante en su afán de acabar por completo con Al Qaeda desde el momento mismo de los atentados en las Torres Gemelas, aquel fatídico 11 de setiembre del 2001, que golpeó el imaginario y el orgullo americanos acabando además con la idea de que EE.UU. era un país todopoderoso e invulnerable. Tampoco lo hizo luego de arremeter contra Osama bin Laden, el 2 de mayo del 2011, en la ciudad de Abbottabad, ubicada en el valle Orash, a 120 km al norte de Islamabad, Pakistán. Dentro de ese planeamiento de inteligencia de Estado -que va más allá de los sucesivos gobiernos de George Bush, Barack Obama y el del propio Donald Trump- estaba la persecución del hijo del líder terrorista saudí. 2° La Casa Blanca nunca se creyó la idea de que el ascenso del Estado Islámico debía leerse como la desaparición de Al Qaeda, aun cuando es verdad que el grupo liderado por Abu Bakr al Bagdadi, que pregona la fundación de un califato y que, además, fuera visto en un video difundido en abril de este año, nació prácticamente de las entrañas de Al Qaeda. Deberíamos aprender de los gringos y de su trabajo de inteligencia. Después de que Abimael Guzmán fuera detenido y encarcelado para siempre en 1992, y de que algunos años más tarde hiciéramos un seguimiento sistemático de los senderistas y de los emerretistas, ese nivel de producción de inteligencia no se ha vuelto a ver en el país. No es porque nuestros expertos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) o sus pares de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú hayan bajado la guardia. Eso no. Sucede que la acción contra el terrorismo no ha tenido una misma actitud -pensándola como política de Estado- por los sucesivos gobiernos. No nos engañemos.