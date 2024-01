Como funcionario del MINEDU he podido apreciar las dificultades del Sector para afrontar la situación lamentable de los locales escolares, fundamentalmente en el mantenimiento básico de la escuela pública. El año 2008 el ministro José Antonio Chang no fue ajeno a esta problemática básica de los colegios que se evidenciaba, de manera catastrófica en los meses de febrero y marzo. Y por ello creó el Programa de Mantenimiento Preventivo con presupuesto, aunque siempre insuficiente, para que lo manejen los directores, a quienes se les derivaba oportunamente dinero a sus cuentas personales. En la práctica lamentablemente llega a mediados de febrero y los primeros días de marzo; lo cual lógicamente no les da tiempo para los arreglos mínimos antes de comenzar las clases.

Este año el Gobierno (MEF) ha destinado al Minedu para el mantenimiento 296 602 800 soles(RM 679-2023-Minedu) para 56 434 locales escolares( Escale-Minedu-Magnitudes), cantidad insuficiente para el pintado, el arreglo de los baños y la electricidad, así como poner en condiciones mínimas las aulas, los patios el mobiliario y las pizarras, etc.

Ante esta situación vengo sugiriendo al Minedu convocar a una gran movilización social para poner los colegios públicos en mínimas condiciones de habitabilidad para que comiencen decentemente sus clases. Para el efecto, se debiera convocar a los ministerios de Defensa (el 2018 en 6 días pintamos 5 mil locales) y de Vivienda, municipios, empresas privadas, gobiernos regionales, padres de familia, ONG, entre otros, bajo la coordinación efectiva del Programa Nacional de Infraestructura del Minedu. Y de este modo, contribuir a un buen inicio del año escolar 2024 en los colegios públicos.