LÓPEZ OBRADOR Y SU RESENTIMIENTO CONTRA ESPAÑA

Primero fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, primer jefe de Estado indígena de Sudamérica, el que en sus discursos gubernamentales al referirse a la presencia española en América, forjada en el instante en que los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla dieron luz verde al proyecto del genovés Cristóbal Colón -que murió sin saber que había descubierto América-, la calificó de invasión. Ahora es el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador -3 meses en el poder-, quien ha ido un poco más allá al pedir mediante una carta formal dirigida al rey Felipe VI que el país ibérico exprese el perdón de España por los “delitos y otras atrocidades ocasionadas durante la conquista” en el siglo XVI. Me preocupa que en América Latina algunos gobernantes desnuden su resentimiento por lo sucedido durante la etapa de la penetración europea en nuestro continente. Nadie puede tapar el sol con un dedo para negar que la conquista fue violenta, pues todas en el proceso histórico de la sociedad internacional lo han sido. No conozco una sola que se haya consumado pacíficamente como regla. Una de las consecuencias de este discurso, que no contribuye a la integración y hermandad, ha sido la errada idea cundida de que “mejor nos hubieran conquistado los ingleses” y pegada a ella la mediocre e ignorante tesis de que “hubieran mejorado nuestra raza”. A diferencia de otras conquistas en el mundo, la española se caracterizó, como ninguna otra, por el sincretismo que fue la fusión de las culturas precolombina y española. Los conquistadores, que se llevaron nuestro oro y plata, nos trajeron religión e idioma, y con ello el derecho, la cultura, el arte, etc. España jamás se negó al proceso de sincretismo con las sociedades conquistadas. No pasó lo mismo con los que llegaron a las costas de Norteamérica, pues arrasaron con los pieles rojas, comanches y apaches y los que sobrevivieron terminaron en las denominadas reservaciones. La idea de España fue ensanchar el reino y por eso desde el comienzo México -como el Perú- contó con medidas en ese propósito. Una cultura de la invasión ni por asomo así los hubiera contemplado.