Los 100 años del patriarca

Un gran acontecimiento nacional ocurrió ayer en la capital. Políticos y personalidades de todos los sectores se unieron para celebrar los 100 años de Luis Bedoya Reyes, un verdadero patriarca de la política peruana. Aunque no le guste esta calificación (“Un patriarca está sentado y no habla, díganle así a otro”), el fundador del Partido Popular Cristiano y dos veces alcalde de Lima es un personaje importante de nuestra historia reciente. Con fe y entusiasmo, que no son factores cuantificables sino de indiscutible calidad, el popularmente llamado “Tucán” continúa con proyectos que siempre apuntan al desarrollo del Perú.

Uno de los que asistieron a la reunión en honor a Luis Bedoya fue el presidente Martín Vizcarra. “Es, sin duda, el mayor referente de la política honesta en el Perú de hoy. Por ello, se ha ganado el raro privilegio de respeto generalizado de sus seguidores y sus adversarios”, dijo el jefe de Estado.

Con su palabra principista, mesurada y conceptuosa, con su locuacidad, que era la continuidad de sus buenas ideas y su ingenio, sacó adelante un partido doctrinario. Siempre ha sido directo, sin ambigüedades y sin esas medias tintas que muchas veces resultaron nocivas para el sistema democrático.

Abrazó las ideas socialcristianas con el objetivo de concretar en la esfera de lo terrenal las enseñanzas contenidas en las encíclicas. Su ánimo conciliador y su esperanza por un país mejor se mantienen. “Ojalá podamos pronto ponernos de acuerdo en las metas de salud, educación, seguridad, etc.”, dijo ayer. Así sea.