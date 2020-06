Por tanto pegarle al presidente Martín Vizcarra sobre su accionar frente a la Covid-19, estamos perdiendo de vista al Congreso de la República, que nos está pasando gato por liebre con proyectos de ley que solo sirven para la basura.

Ahora último, los legisladores estaban entusiasmados con aprobar una ley que creaba un ente superior a la Sunedu, con tan sabido propósito de tumbarse a un organismo que mal que bien ha logrado desechar a esas universidades que estafaban a sus alumnos.

No es que los parlamentarios trabajen más por estar en una emergencia sanitaria, sino que lo hacen a sabiendas de que tienen poco tiempo para producir leyes desechables: aprobaron la anulación de los peajes, dieron luz verde a los autos colectivos, entre otros mamarrachos.

Mientras a la mayoría de la población le interesa más todo lo que pasa con la pandemia y la cuarentena, en el Parlamento se están aprovechando para estrujar las ubres del Estado, debilitándolo con un asistencialismo de por vida.

Se le cuestionó mucho el brusco protagonismo que tuvo el Legislativo cerrado por Vizcarra. Bien, a sus sucesores se les puede calificar como una horda de aventureros que todavía no diferencia cantidad de calidad cuando proponen leyes.

Lo peor que le puede pasar al país es un Congreso endeble como el que tenemos. No debaten, no analizan, no polemizan, no se proyectan, son todos a uno.

Pareciera que bajo la mesa hay un acuerdo interno entre bancadas para pasar por agua tibia todos los proyectos, y, mejor aún, aprobarlos entre gallos y medianoche.