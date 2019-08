​Los chivos de Chinchero

Revivió hace poco el escándalo de Chinchero. Lo extraño es que revive denunciando como “principales sospechosos” a un grupo de funcionarios de un ministerio, que no pueden tomar decisiones de la envergadura de dar luz verde a la adenda que permitía realizar un negocio millonario a los inversionistas de Kuntur Wasi, beneficiarios directos de la operación. Entonces cabe formular elementales preguntas. ¿Qué pasó con el audio de un exministro de Economía en el cual prácticamente le dice al excontralor que ya se han dispuesto unos fondos para su institución pero que necesitan las facilidades con Chinchero? ¿Acaso no lo escuchamos todos? Este audio, de por sí, es más comprometedor que cualquiera de los de Hinostroza. ¿Y qué pasó con un ex primer ministro que tenía una hermana como gerenta de Asuntos Corporativos, nada menos, en una de las empresas del consorcio Kuntur Wasi, durante los mismos días en que se elaboraba y firmaba la adenda de Chinchero? ¿Nadie vio ahí conflicto de intereses? ¿Y qué será de un exministro de Transportes que se arregló para no firmar él mismo un documento de la importancia de la adenda que gatilló el escándalo? Y, por ello, encargó por escrito a su viceministra “para que, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba la adenda (…)” que desató todo el escándalo. Es decir, en representación de él mismo, no de ella ni a nombre propio; ya que, jurídicamente, “el ministro es el ministerio” cuando se trata de firmar un convenio del calibre de una adenda para un proyecto de 200 millones de dólares. Y por ahí faltan algunos otros actores principales. Pero ya en serio: ¿nos vamos a comer el amague de que la corrupción en Chinchero es culpa de una burocracia técnica, cuando existen claros indicios de intereses manejados al más alto nivel de la política. Se siguen salvando los del Club de Toby, la pita se rompe por el lado más débil y los chivos expiatorios no pasan de moda.