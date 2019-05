​Los escondidos del susanato

Susana Villarán fue la peor alcaldesa de Lima, por lo menos de los últimos setenta años. Luego salió vapuleada cuando buscó la reelección, en castigo a su ineficiencia. Y ella se confinó al retiro. Por aquellos tiempos finales de su gobierno municipal, ya asomaban indicios de malos manejos. Pero la prensa amiga de doña Susana los pasó por agua tibia y atacaron con todo a sus detractores. Ahora, Villarán es pasible de cumplir una prisión preventiva y afloran las acusaciones en su contra. Pero sería un error quedarse solo con ella, ahora que ya está destruida políticamente. Porque la exalcaldesa no pudo hacer algo sin la estructura tecnocrática que montó en la Municipalidad de Lima, amparada por otra estructura de manipulación masiva, que incluyó a periodistas y actores de populares telenovelas. Constituyen la nueva izquierda caviar, la llamada a tomar la posta de los diegos, los ginos y las susanas. Todos ellos impulsaron la millonaria renegociación de Línea Amarilla y la nefasta concesión de Rutas de Lima, así como la mentirosa Reforma del Transporte o los malos manejos en la Caja Municipal de Lima, entre otras tropelías. Si no se llega a ellos y no se les desenmascara y encausa con la justicia en la mano, el cáncer permanecerá. Porque quienes se colgaron de ella y trabajaron con ella, se volvieron figuras de primer plano en la política nacional, como funcionarios o, incluso, como activistas. Esas personas son de alto riesgo, porque ahora están en el Congreso y querrán estar en el próximo, o aspirando a ministerios donde abunden las licitaciones de obra pública, o postulándose a alcaldías y gobernaciones. Como es gente bien relacionada socialmente, encontrarán la manera de reciclarse. Ahora mismo poco les importa doña Susana, de quien huyen hoy como la peste. Esos, que ahora quieren enviar al fondo del olvido a su exmodelo de moralidad social, son el verdadero peligro.