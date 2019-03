Los gastos de representación

La denuncia por cobros indebidos en que habrían incurrido algunos congresistas, al recibir dinero por actividades que no realizaron en sus semanas de representación por encontrarse en el extranjero, tiene que ser investigada sin importar a qué bancadas pertenecen los implicados y si los montos en cuestión son elevados o no, pues no se le puede estar sacando la vuelta al Estado, por lo que es saludable que el Ministerio Público ya tenga el caso en sus manos.

Inicialmente, el asunto sacado a la luz por Cuarto Poder implicaba solamente a los fujimoristas Karina Beteta, César Segura, Segundo Tapia, Mario Mantilla y Freddy Sarmiento, así como al no agrupado Jorge Castro. Sin embargo, ayer este último legislador ha denunciado más casos de colegas suyos que habrían recibido dinero irregularmente pese a no realizar trabajo de representación o por hacerlo de manera parcial.

Tengamos en cuenta que incluso el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha sido señalado meses atrás por la presunta adulteración de fotos para justificar actividades durante sus semanas de representación entre los años 2017 y 2018. Fue durante el tiempo en que pertenecía al “núcleo duro” del fujimorismo. Sea cual fuere el origen de esta denuncia, el asunto debería ser investigado, así como todos los que están en manos de este grupo de trabajo.

De otro lado, por más que la congresista Beteta sea una de las señaladas el domingo último y no goce de la simpatía de muchos, nada justifica el maltrato verbal que habría recibido de Salaverry. El titular del Congreso lo ha negado todo, pero su colega Úrsula Letona confirmó la acusación de la representante elegida por Huánuco. El legislador Federico Pariona también asegura que sí existió tal agravio.

El Congreso no puede seguir ganándose el rechazo de los peruanos debido a las “criolladas” de no tan pocos de sus miembros, al amparo de normas flexibles o vacíos en el reglamento del Legislativo. Los casos inicialmente denunciados ya fueron acogidos por el Ministerio Público a través de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pero sería bueno que tras la conferencia de prensa dada ayer por el congresista Castro, las pesquisas vayan más allá.