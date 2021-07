Acaba de culminar el mes de las celebraciones de la comunidad LGBT y mis saludos a todos en esta importante ocasión para relievarlos. Cada vez que escribo sobre la comunidad de los homosexuales siempre prefiero recurrir a la figura del papa Francisco pues es el pontífice en la historia de la Iglesia que a mi juicio, más lejos ha llegado en la visión innovadora del Vaticano sobre la homosexualidad. En su exhortación apostólica “Amoris Laetitia” (La alegría en el amor), no tuvo reparos ni prejuicios en reiterar su defensa al señalar que a toda persona debe valorársela a partir de su dignidad y no por sus tendencias sexuales, legítimas y respetables. Bergoglio, además, ha dicho repetidamente y con firmeza, que a los varones o mujeres atraídos sexualmente por otras personas de su mismo género, no puede crearse una carga de discriminaciones y rechazos que son propias de sociedades retrógradas en las que ha imperado por muchos años el prejuicio como regla y estoy de acuerdo con ello. A la Iglesia le ha costado y mucho dar un giro extraordinario sobre su percepción de los homosexuales y Francisco lleva en sus hombros el liderazgo de ese giro. El ecumenismo de la Iglesia enseña que por la misericordia de Dios, que es el amor y gracia divinas –estoy usando categorías del pensamiento social de la Iglesia y de su magisterio vistos en su acto interpretativo contemporáneo-, todos los hombres de buena voluntad, sean heterosexuales u homosexuales, alcanzarán la gloria del Reino de Dios. Esto último es lo extraordinario y tira al tacho las percepciones negativas que sobre los homosexuales, la sociedad por largo tiempo postergó injustamente. Entendamos que la homosexualidad es un estado de naturaleza y no una enfermedad. Nadie debería hacer juicio de valor sobre ese estado personalísimo y único de cada ser humano que debe ser respetado con amor. En cuanto a la calificación moral, no deberíamos ser como los fariseos que actuaban a escondidas o levantando las manos solamente para señalar pues hay homosexuales que son más morales que muchos heterosexuales.