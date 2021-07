Majadero es el comportamiento de algunos congresistas de la República, en especial los miembros de la Comisión de Constitución, quienes ahora han pedido la presencia de los representantes del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP) para que les brinden explicaciones sobre su actuación indagatoria por la elección de los seis miembros del Tribunal Constitucional (TC).

No es casual que tanto Alianza para el Progreso (APP) como Acción Popular (AP) y Fuerza Popular (AP) coincidan en pasarle la aplanadora a la titular del PJ, Elvia Barrios, y su par del MPT, Pablo Sánchez -en reemplazo de Zoraida Ávalos-, por querer procesar a los intocables miembros del Legislativo que desacataron la orden judicial de paralizar la selección del TC.

Luis Valdez, Ricardo Burga y Martha Chávez creen que les deben argumentos, que amedrentando a los representantes de otras instituciones autónomas logran el equilibrio de poderes. Aún más temerario es que la fujimorista proponga desactivar el TC -como en la época de Alberto Fujimori- para que asuma la Suprema.

Hay una interpretación antojadiza en el Parlamento sobre el equilibro de poderes, creyendo que un legislador no está sujeto a la orden judicial, sino que los magistrados deben cuadrarse ante su foro. Por eso, ahora se entiende que la elección de miembros del TC haya estado plagada de irregularidades y poca transparencia porque no les deben explicaciones a nadie.

No me sorprendería que ahora llamen al presidente Francisco Sagasti para que responda por la manifestación de Mario Vargas Llosa. Volver a la razón es el camino que salvaría a este Congreso del ostracismo, hacia donde van por la burla que generan con sus acciones legislativas. En realidad, ¿es ignorancia o puro interés particular?

Veremos qué otra artimaña acuerda el Congreso con la finalidad de sacar adelante la designación de magistrados. Si los grupos de estas bancadas van a tener representatividad en los próximos cinco años no se entiende por qué el apuro. ¿Qué dicen los líderes de sus partidos? ¿Pueden manifestarse?