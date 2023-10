En los años setenta un periodista argentino le preguntó al escritor Jorge Luis Borges lo siguiente: “¿Cree que los jóvenes deben interesarse por la política?”. El también poeta le respondió: “Yo no sé. A mí no me interesó nunca la política. Me interesa más la ética. Creo que si cada uno actúa éticamente eso puede tener un efecto político muy grande”.

Han pasado cincuenta años y lo expresado por Borges tiene absoluta vigencia. La ética, los valores y la moral son atributos que necesitan hoy los políticos. De nada sirve ser joven si siguen haciendo política como sus antecesores. Y ejemplos tenemos a montones, como Roselli Amuruz, Alejandro Cavero, Sigrid Bazán, Tania Ramírez y Elva Julón, entre otros. ¿Hicieron algo nuevo? ¿Realizaron el cambio que tanto pregonaron en sus campañas? Nada. Defendieron sus privilegios y se acomodaron a lo que hay.

Es verdad que la mayoría de los jóvenes están despolitizados y no tienen compromisos ideológicos, pero sería bueno que los más capaces y honestos se procuren un espacio político más temprano que tarde. Yo sé que los sinvergüenzas y corruptos han creado esta situación en el país para que los buenos se desanimen y ellos estén solos, pero esto no puede prolongarse más.

En la historia del Perú los jóvenes siempre han estado en primera fila luchando por el cambio. Hace un siglo la juventud se alineó con el Apra como una respuesta contra la dictadura de Augusto B. Leguía y los partidos tradicionales. Un tiempo después levantó las banderas del Frente Nacional de Juventudes Democráticas, encabezado por Fernando Belaunde Terry. Luego fueron decisivos para traerse abajo la dictadura militar y en tiempos más recientes se movilizaron para hacerse oír en determinada coyuntura política.

Ya es momento de dejar de ser espectadores para convertirse en protagonistas.