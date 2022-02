La semana que termina, un programa que se transmite por YouTube, que conducen Ricardo Mendoza y Norka Gaspar y que lleva por nombre “Complétala” fue tendencia pero no por hechos relevantes. Resulta que con el pretexto del humor tuvieron la desdichada idea de llevar hacia su terreno la violencia sexual que sufrió una niña en un bus de transporte público. Los conductores del espectáculo, que usualmente se presenta en un teatro y luego se emite por las plataformas, no tuvieron la más mínima humanidad para tocar un tema tan sensible y que se constituye en un delito para quien lo comete. Fue tal el repudio que generó el hecho en todos los sectores que finalmente el Ministerio Público abrió investigación contra los animadores del espacio por: “contravención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La apertura de esta investigación se dispuso tras conocerse que estas personas, quienes conducen un programa transmitido a través de la plataforma YouTube, habrían realizado mofas y comentarios obscenos para referirse a un caso de violencia sexual en agravio de una menor de edad”, informó el Ministerio Público. Este desgradable episodio, vuelve a poner sobre el tapete,los límites que en estos tiempos se le exige al humor, y no hablamos de los espacios televisivos del género en señal abierta, que han dejado en el tiempo contenidos que antes producían risa, al menos en estos hay más o menos un control que mantiene en raya a sus creadores y productores. Lo preocupante son las redes y plataformas, los nuevos medios que suben contenidos inimaginables y en el que parece que todo vale y cuanto más polémico el asunto, mejor. Y no solo la responsabilidad de los desatinos y excesos la tienen los conductores, si hay un público que paga una entrada o un acceso premium para el show virtual y se ríe de un abuso a una menor,se divierte con comentarios homofóbicos, o aplaude el chiste en el que se mofa de una persona con habilidades diferentes. etc, algo está sucediendo en la sociedad que no le estamos tomando importancia. La censura será siempre una medida drástica que termina siendo peor que la enfermedad. El autocontrol, la identificación de qué se está haciendo mal y rectificarse es lo mejor. Pero en este caso, los conductores de “Complétala” deberán asumir las responsabilidades de sus actos para generar un precedente. No hay otra.