Mientras un programa de televisión le daba un buen espacio a Jorge del Castillo y Marisol Pérez Tello, exministros de Alan García y PPK respectivamente, para que analicen la coyuntura actual y den algunas soluciones, el excongresista César Combina tuiteaba lo siguiente: “¿Esto es la máquina del tiempo? ¿Del Castillo y Pérez Tello? Creo que Panamericana TV puede darnos alguna opción más actual ya sea política o ciudadana”.

Combina cuestiona a los programas que se llenan de políticos que ya cumplieron su ciclo y no se han dado cuenta, critica a los que vienen del pasado para discutir su supremacía desde algún púlpito sagrado. Creo que tiene razón. El centro de la discusión y del debate para forjar un mejor país no puede pasar por la corporación polítca que nos ha dejado este Perú. Y hablan como si ellos no fueran en su conjunto responsables directos o, por lo menos, corresponsables de esta dura realidad que vivimos. Quieren vender una nueva imagen y creen que con un discurso de rechazo a Pedro Castillo ya limpiaron lo que hicieron antes. Solo quieren decorar su presente con falsas glorias.

La gente, y principalmente los jóvenes, no sintonizan con estos personajes. Se necesita renovación o incorporación de gente menos cuestionada, con ideas y actitudes nuevas. La clase política de Del Castillo, Mulder, “Vitocho”, Lourdes Flores, Antero Flores-Aráoz, Sheput, ya se agotó. Ya no da para más. Ha llegado el momento de despertar nuevas y fundadas esperanzas con líderes jóvenes, honestos y capaces de construir un espacio de acción política para salvar la democracia y trabajar por el bien común de los peruanos. Frente a la corrupción y la mentira del Gobierno, hay que oponerse con el sentido de justicia, respeto a la ley y, fundamentalmente, con credibilidad, algo que no tienen los mismos de siempre. En el cambio siempre hay esperanza.

La gente no quiere a Pedro Castillo, pero tampoco quiere a la vieja política, que cada día que pasa la representa menos.