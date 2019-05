LOS NUEVOS BOMBARDEOS SOBRE ISRAEL Y GAZA

A ocho días del aniversario de la declaración de la independencia del Estado de Israel -se hizo el 14 de mayo de 1847 por Isaac Ben-Gurión-, la escalada de bombardeos de misiles, primero desde Gaza hacia Israel y luego la reacción militar aérea siempre superior de Israel sobre los árabes, refleja la ausencia entre Palestina e Israel de condiciones para reiniciar el camino hacia el diálogo y la negociación. Con un Benjamín Netanyahu, recientemente reelegido en el cargo de primer ministro de Israel, y un Hamas que cada vez se muestra más desafiante con los judíos y autónomo, respecto del poder central que deviene del gobierno del presidente de Palestina, Mahmud Abbas, la realidad está mostrando que no existen interlocutores válidos como para sostener seriamente un contexto para el reinicio de las conversaciones, como los hubo en el pasado con Isaac Rabin (Israel) y Yasser Arafat (Palestina), que por poco lo logran.

Por los registros de los últimos años, los bombardeos se están convirtiendo en una regla entre ambos pueblos que, finalmente, terminan imperturbables frente al llamado reiterado de la comunidad internacional para detenerlos. El Hamas, que controla el territorio palestino de Gaza, ha realizado el lanzamiento de cohetes que cada vez muestra un mayor poder de destrucción. Los del poderoso Ejército israelí, como respuesta, no tienen punto de comparación; además, la diferencia queda a la vista pues mientras los judíos se refugian rápidamente en ambientes ad hoc, los palestinos no tienen adónde huir, confirmando que la mayor cantidad de víctimas sean palestinas y, además, civiles. Desde el derecho internacional humanitario se están violando los convenios de Ginebra y sus protocolos complementarios que prescriben exonerar de cualquier acto de combate a quienes no son parte del conflicto. La horizontalidad del derecho internacional explica, pero no justifica la actitud de Israel, es decir, la legítima defensa que argumenta frente a la falta de mecanismos coactivos o coercitivos internacionales, como regla, para detener la destrucción de Gaza que corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por excepción, pero que no ha sido capaz hasta ahora de resolver nada.