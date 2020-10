Los fieles seguidores de la popular teleserie “De vuelta al barrio”, que transmite América Televisión, esperaban con expectativa el inicio de su cuarta temporada cuando, debido a la pandemia generada por el nuevo coronavirus, se decretó la emergencia sanitaria dejando en el limbo el estreno de los nuevos capítulos de la historia. Actores, productores y directores de la serie, esperaron pacientemente que la cuarentena terminara para volver a las grabaciones, pero la coyuntura se fue agravando, lo que generó que peligrara la permanencia de la producción. Era imposible retomar la rutina de trabajo previa a la crisis, por el peligro de los contagios del COVID-19, y fue así que el canal puso un ultimatum: había que dar vuelta a la trama para poder justificar la ausencia de importantes actores y permitir que las labores en el set no se convirtiera en un problema sanitario. A los guionistas no se les ocurrió mejor manera de salvar la serie que saltarse cuarenta años en el tiempo, dejar de estar ambientados en los ochenta para aterrizar en el año 2020. “Si quieres hacer un programa no puedes hacerlo en las condiciones que lo grabábamos normalmente. No podríamos justificar lo de la distancia social y otros cuidados que se deben tomar”, respondió Gigio Aranda, creador de la historia, que a pesar de los cambios, alcanzó el jueves último 24,3 puntos de rating. En pocas palabras, al televidente que sigue la serie le continúa interesando “De vuelta al barrio”, aunque hayan cambiado los teléfonos fijos por celulares. Finalmente el público es el principal juez y si la audiencia los respalda, no hay motivo de discusión. Pero ellos no son los únicos que han tenido que adecuarse a la actual pandemia y la “nueva normalidad”. Del Barrio Producciones, que genera contenidos de ficción, tuvo que tomar una drástica decisión para poder sacar adelante las grabaciones de su última telenovela “Mi vida sin ti”. Los actores que participan en la trama firmaron un compromiso para que todos vivieran juntos mientras duran las grabaciones y así se puedan evitar traslados diarios a los domicilios que podrían generar contagios. Asi están las cosas, esos son los nuevos escenarios en los que tienen que moverse quienes producen propuestas de ficción y solo queda adecuarse a ellos. Mientras la pandemia no termine.