Más allá de los resultados finales de la segunda vuelta o si la OEA tendrá el valor indispensable para plantear una auditoría que legitime al próximo presidente, si algo debe tener en cuenta el próximo jefe de Estado es el peso político que va a tener la calle. Hasta las protestas de noviembre de 2020 que propiciaron la caída de Vizcarra y el ascenso de dos presidentes en apenas 7 días, la calle eran un patrimonio de vastos sectores sociales vinculados a los diferentes espectros de la izquierda, desde los más caviares hasta los más extremistas, desde los espermatozoides caminantes (Aldo Mariátegui dixit) hasta los eternos y virulentos cultores del antifujimorismo enceguecido y feroz; pero eso ha cambiado.

Si algo han traído las dudas pavorosas que encierran las actas del mismo puño gráfico, las que tienen firmas falsas o los números mal contabilizados adrede en centenares de mesa de sufragio es la enérgica reacción de un grupo que representa a la mitad del país, predominantemente urbano, costero, emprendedor y procapitalista, defensor del modelo y fervientemente anticomunista. Si alguno quiere llamarlo de centro derecha que lo llame, pero es una definición más compleja que esa.

Se trata de un conglomerado que está dispuesto a tomar las calles por asalto, con pleno derecho, para decirle al chavismo, al comunismo, al prosenderismo y a quien corresponda que acá quien gobierne debe respetar la historia reciente, los parámetros de un sistema estropeado por las fallas humanas pero que es el mejor que tenemos, el mejor que el mundo tiene, y que es desde ese orden y respeto que se debe gobernar.

Está formado por clases medias, altas y bajas, por universitarios, profesionales y pequeños empresarios, pero sobre todo por legítimos defensores de la libertad y la democracia que no estarían dispuestos, bajo ningún punto de vista, a ver desde la TV como le confiscan sus ahorros de las AFP o se pretende una nueva Constitución que alargue el periodo presidencial. No se arriesguen a que arda Troya o a una convulsión que derive en un régimen express porque aquí -que lo sepan bien Cerrón y compañía- no estamos en Venezuela.