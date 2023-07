En la actual industria televisiva, especialmente en la señal abierta, no es novedad que muchas de sus actuales figuras no sean precisamente las que acostumbrábamos ver destacar por sus méritos artísticos. Los tiempos de hoy, exigen que sean convocados a diversos proyectos, a influencers, figuras de realitys y hasta se habla que muchos productores ven la cantidad de seguidores que tienen algunos personajes para contratarlos y así generar audiencia. La preparación llegará después, lo importante es concitar expectativa. Este fenómeno se está dejando ver muy claro en la actual emisión de “La casa de los famosos”, programa de la cadena mexicana Televisa, que habría pasado desaparcibido por estas tierras, pero la inclusión del peruano Nicola Porcella ha hecho que todos los días sea tendencia y que aquí tengan fieles seguidores que están pendientes de cada detalle del espacio. En la variopinta propuesta de personajes que están viviendo en una casa ya por 40 días, lo que se busca es mostrar el comportamiento de cada uno de ellos en medio del aislamiento y las fricciones y conflictos que se puedan suscitar. Porcella, de ser casi un desconocido para el televidente mexicano, se ha convertido en una figura tan mediática que ni él mismo imaginó, ha logrado tal empatía con la gente, a pesar que ha confesado que en el Perú tuvo que pagar sus errores por sus excesos y escándalos. Lo que antes, a muchos actores y cantantes, les costaba años de esfuerzo y trabajo, hoy por este tipo de programas, la exposición brutal que tienen en la pantalla chica les da a los participantes, en un par de meses, la proyección que necesitan para desarrollar una carrera si toman con seriedad la oportunidad que les llegó sin pedirlo. Porcella, ya está en el partidor de una carrera que lo llevará a competir en el mercado de entretenimiento más importante de habla hispana y dependerá de él que sepa capitalizar lo que ha recibido. Hoy, el peruano sabrá si es eliminado del reality o se queda una semana más rumbo a la final soñada, días más, días menos, lo vital es que cuando salga, el exparticipante de “EEG”, sepa con sabiduría que pasos dar y analizar que oferta debe aceptar. Nos guste o no, esta es la nueva tendencia en la industria del entretenimiento y los que están involucrados en ella deben acostumbrarse que estas son las actuales reglas.