Los oportunistas en el Congreso

En el Congreso no solo no atienden las demandas de transparencia que exige la ciudadanía, sino que frente a la alerta de una posible comisión de delitos, la mayoría de sus miembros desafía a la población. Esto es lo que ha ocurrido con la semana de representación, que se mantiene no como antes, sino peor.

Lo que ha hecho la mayoría de los integrantes de la Junta de Portavoces es ampliar el campo de acción para la impunidad de los parlamentarios. Es decir, se ha desnaturalizado el hecho de que la semana de representación sea para visitar la ciudad de origen de cada legislador. Ahora estos igual podrán cobrar sus S/2800 por ir a otras regiones.

Así tendremos que cualquier congresista pueda ir al balneario de Máncora a hacer trabajo de campo en su semana de representación y rinda cuentas solo con declaraciones juradas y fotografías sociales. Tenemos varios ejemplos, como el ahora ministro de Vivienda, Carlos Bruce, quien dijo que puede hacer lo que le venga en gana sin decirle a nadie.

Si bien los congresistas no solo legislan para sus ciudades, la semana de representación fue creada con otros fines, como bien su nombre lo dice. No obstante, la norma interna ha terminado por cumplirse según el antojo de las bancadas. Lo que han hecho es una criollada para tapar sus errores.

En vez de regular la semana de representación y sus respectivos gastos, la Junta de Portavoces, con las abstenciones de Nuevo Perú, el APRA y Unidos por la República, decidió darles más prerrogativas a sus miembros en su semana de representación. Donde otros vieron las fallas, estos vieron una oportunidad en beneficio propio.