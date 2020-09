Por estos días vemos el accionar del alcalde del distrito trujillano de Moche, Arturo Fernández, quien ha salido a pedir a sus vecinos desconocer la inmovilidad social dispuesta en la provincia a la que pertenece, para luego enviar una carta al premier Walter Martos, la cual ha sido firmada con su sangre. Patético y cuestionable lo hecho por este sujeto elegido hace dos años por las filas de Alianza para el Progreso (APP), cuyo dueño es César Acuña.

Es el mismo grupo político que en el pasado llevó al Congreso a Edwin Donayre, Benicio Rios y Humberto Acuña, todos sentenciados en segunda instancia por corrupción. Pero no todo sucede en APP. Hace poco un legislador de Acción Popular, Orlando Arapa, “denunció” que en el sur del país se estaba esparciendo el coronavirus desde avionetas y drones. Otros de la lampa han presentado proyectos sin pies ni cabeza.

Si miramos lo que sucede en Podemos, tenemos a personajes como José Luna Morales que como empresario no paga sus obligaciones, y a Cecilia García con sus exabruptos. En UPP hay varios que no se quedan atrás. Qué se puede esperar de los seguidores de un asesino como Antauro Humala. En Somos Perú “destaca” Guillermo Aliaga, famoso por no abonar el alquiler del local de su empresa y por su cercanía con Walter Ríos, sindicado como cabecilla de “Los cuellos blancos del puerto”.

En entrevista a Correo, y a propósito del alcalde de Moche, el premier Martos ha pedido a las agrupaciones políticas que llevan a este tipo de personajes a cargos públicos, que se pronuncien y asuman su responsabilidad. Y tiene razón. Sin embargo, los electores que cometieron el error de votar por esta gente deberían hacer un mea culpa y no elegir nunca más a representantes de estos partidos, que en buena cuenta les han vendido gato por liebre, los han estafado.

No podemos seguir con alcaldes y congresistas peores que los anteriores, y menos en un momento de crisis como el actual, que se prolongará por varios años. Debemos romper con esta constante que hace mucho daño al país y a los ciudadanos, especialmente los más necesitados. Identifiquemos bien no solo a estos personajes para el olvido, sino también a las agrupaciones políticas que los lanzan como candidatos, así sea en calidad de “invitados”.