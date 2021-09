La última encuesta de Datum, sobre el poder en el Perú, se da cuenta que por primera vez un presidente de la República que recién empieza su gestión tiene menos de 30% de respaldo. Solo el 28% de peruanos estima que Pedro Castillo es la persona con más poder en nuestro país.

Si bien es cierto, en primera instancia el Jefe de Estado aprovechó sus orígenes humildes y su profesión de profesor (una imagen que facilitó mucho la idealización), para ganar las elecciones, a la hora de la verdad en lugar de exponer conocimiento solo puso sobre el tapete resentimiento. El momento del país le exigía dejar el lugar de víctima para convertirse en protagonista, pero no lo hizo. Si hubiera sido pragmático, debió dejar de padecer la historia para empezar a hacerla.

Hoy se le ve indeciso, |improvisado e inseguro, características contraproducentes para liderar el Perú en esta coyuntura tan compleja. Lo peor es que no reacciona. Cae en el error de creer más en sus acólitos o en lo que le dicen los interesados, que en observar lo que realmente necesitan los ciudadanos. Lo malo es que sus errores solemos pagarlos todos.

Es comprensible que la crisis, motor de depresiones, de tensión y de fractura de la sociedad, está generando la sensación que no hay liderazgo, pero que la mayoría de encuestados diga que Keiko Fujimori es la segunda persona con más poder en el Perú, con el 27%, solo grafica que “la costumbre es más fuerte que el amor”. Es evidente que hay políticos y personajes de la oposición de más capacidad y valía, pero no hay que negar que la lideresa del fujimorismo ya es una tradición. Es como si en un concierto de los Rolling Stones, Mick Jagger dijera que no cantará “Satisfaction”.

El tercero en el sondeo de Datum es Vladimir Cerrón. El 18% considera que es la persona con más poder. Esto se debe a que el secretario general de Perú Libre en base a verticalismo y dogmatismo ha influenciado en el Gobierno y hasta ha logrado una sumisión del Jefe de Estado, ministros y congresistas a su liderazgo e ideales extremistas.