Llegó con dolores, cansado y un poco de fiebre. Tal vez sea su duro trajín de policía. Allí estaba el suboficial, rendido en su casa tras una agotadora jornada poniendo orden en la calle. ¿Fiebre?, ¿con dolores? Bueno.

Al día siguiente, al notificar al comando que aquellas dolencias no eran normales para un policía que casi siempre goza de buena salud, los superiores le comunicaron que “no, ahora no. No hay licencia”.

Recuperado, el agente volvió a las labores diarias, reunión con sus colegas, correteo por aquí y por allá, almorzando con la esposa y sus hijos, informando cómo está el panorama lejos de su techo. Respira, estás de pie.

Una semana después, el titileo, otra vez, la fiebre, la falta de respiración, los dolores musculares. Su hermana, al volante, llevó su cuerpo de emergencia a la sanidad policial. Listo el hisopado. Mientras tanto, neumonía.

En espera, la familia solo reza para que el coronavirus, muy de moda en estos tiempos, no pisotee el trazado del suboficial. ¿Y ellos? Ya es muy tarde, a rogar que los niños no hayan recibido algún esputo involuntario.

Estuvo protegido, sí, con la mascarilla de tela y los guantes que se compró mientras el comando adquiría los implementos básicos de seguridad en una emergencia sanitaria.

Al ministro del Interior, Carlos Morán, tal vez no le llegue ese tipo de información a su despacho. Tal vez en el comando crean que los policías son de acero.

Así como cuidamos a nuestros médicos, enfermeras y a todos los trabajadores que están sacando adelante al país, una mirada hacia el comando policial no caería mal, porque el comando también muere.