Me preocupan los que viven del día a día. Los que saben si almorzaran después de contar las monedas que les dan, a regañadientes, por limpiarte el parabrisas inconsultamente. Sobrevivirán estos 15 días que, ademas, lo mas probable es que se extiendan así como comenzaron ayer las cosas, sin mucha convicción y disciplina popular. Es buena la intención de subsidiar a los ciudadanos en extrema pobreza pero no me queda claro que tan eficiente pueda ser el Estado para llegar a tanta gente, familias enteras que viven de andar en la calle, justo lo que ahora es un peligro para todos. La estrategia exitosamente probada es encerrarnos a esperar que el virus, al no tener ya con quienes reproducirse, muera. Esto implica tener reservas suficientes para vivir sin producir, refrigerador y alacena recargados y dinero ahorrado para solventar los servicios básicos. Pero hay una población que no solo no tiene esta capacidad sino que ademas, como los ambulantes, requiere moverse en lugares de alta circulación y concentración de gente, para ganar dinero. Durante estos días de cuarentena general ¿seremos testigos de colas de mendicidad ante dependencias del Estado, de las iglesias o de instituciones de beneficencia? Cada uno de los peruanos, desde su situación particular podrá ayudar a su entorno mas cercano por solidaridad humana y porque de la salud del otro también depende nuestra propia salud y la de los nuestros. No cabe egoísmo posible, nunca como hoy sería suicida pensar solo en uno mismo. Si de algo estoy seguro es que saldremos bien librados de esta prueba y de que seremos muy distintos después de ella: limpios y solidarios.