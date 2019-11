Los riesgos de la desigualdad

Un fantasma recorre el mundo: el de la desigualdad. No solo la región está en ebullición; países percibidos como tranquilos reaccionan a la ausencia de derechos y a los problemas de supervivencia de los no privilegiados. La política tiene dos caras: la del diálogo y la del conflicto, ambos canalizados hacia los consensos para que el Estado no utilice el monopolio del uso de la fuerza contra los pueblos para reprimir aspiraciones. Los movimientos sociales de hoy se coordinan por las redes sociales y potencian el desprestigio de los mediadores, que son los políticos y también los medios de comunicación, los cuales van perdiendo persuasión.

La colisión entre Gobierno y oposición siempre termina mal. La polarización nos deja sin capacidad de luchar por la paz social por la cual debemos estar dispuestos a ceder. Y ello significa disminuir exigencias pero también privilegios. Algo que Chile parece haber perdido de vista a pesar de que durante dos décadas se benefició de la concertación para la recuperación democrática, hoy en riesgo por los enfrentamientos de una población disconforme con los avances solo para algunos.

Similar descontento y cansancio signan las revueltas de Bolivia, donde Evo Morales a pesar de su ejecutoria positiva quiso quedarse en el poder por cuarta vez. Sin embargo, las mayorías que antes lo aplaudieron lo cuestionaron por presunto fraude electoral, iniciando un proceso que lo hizo caer. Sin hablar de Venezuela, que luego de Hugo Chávez se encuentra en permanente estado de violencia. En tanto, Colombia, Ecuador y Brasil, tocados en su momento por el cuestionamiento, están obligados a construir acuerdos que por ahora parecen devaluados. El Perú busca superar una larga etapa de esterilidad por confrontaciones que no disminuirán con nuevas elecciones parlamentarias. Las instituciones no funcionan por sí solas; se requiere que los gobernados exijan al gobernante fijar el rumbo y los objetivos comunes. En este punto estamos.