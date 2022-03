Las elecciones del 2010 le dieron una importante lección a la organización criminal Perú Libre: no poner todos los huevos en la misma canasta. Si bien Vladimir Cerrón había llegado a ser gobernador regional de Junín en primera vuelta, su arrasador triunfo no había venido acompañado del arrastre municipal. Es desde ese momento que Cerrón y sus principales operadores políticos inician con la estrategia de sembrar topos de otros partidos políticos.

La mafia del lápiz, por ejemplo, compró con trabajos y designaciones la lealtad de militantes de Acción Popular y parte de la izquierda regional. Luego conforme se acercaban las elecciones, Perú Libre invertía en convertir a sus amigos en precandidatos y financiaba pintas, eventos y hasta medios de comunicación. De esta forma creó una oposición falsa, a la medida de Vladimir Cerrón, candidatos topos que nunca eran atacados por Perú Libre y que tenían la tarea de dividir los votos para garantizar su triunfo. Así ocurrió en las regionales del 2014 y 2018, y las congresales del 2020 y 2021. A Cerrón le funcionó tan bien el sistema de topos que hoy por hoy controla cuatro de cinco congresistas de la región Junín, y ha logrado infiltrar con éxito las candidaturas 2022 de AP y APP en la región Junín. No podemos caer en el juego la izquierda criminal, es por ello que debemos identificar rápidamente a los candidatos topos de Cerrón y Pedro Castillo para la alcaldía de Lima. Algunos aparecerán buscando engañar a la oposición, como Paz de la Barra, otros buscarán evadir todo comentario sobre la vacancia, como Urresti, y otros desaparecerán cual fantasmas, como Forsyth. Identificarlos no es difícil y contribuirá a no caer en la trampa de Perú Libre.