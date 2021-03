“Se acercan elecciones. Se declara la paz universal y los zorros muestran un interés sincero por prolongar la vida de las aves de corral”, decía la escritora británica Mary Ann Evans, más conocida por su seudónimo George Eliot.

Cualquier parecido con nuestra realidad es pura… consecuencia. ¿De qué? De la clase política que tenemos, cuyo gran capital es la demagogia. Debe ser por eso que a casi un mes de las elecciones presidenciales ningún candidato supera el 13% de la intención de voto, mientras los indecisos y los que optan por el blanco o viciado suman 37%, según la última encuesta de Datum.

¿Cómo hacer para que el alto porcentaje de peruanos que no se deciden por algún candidato lo haga? Si los postulantes no tienen buen discurso ni estrategia para hacer valer la influencia de sus propuestas seguirán predominando en esta campaña los gruñidos, las agresiones y los memes. Hoy más que nunca está demostrado que la gente, que vive en la incertidumbre por la grave crisis que atravesamos, necesita estabilidad y confianza en el futuro. Además quiere un líder que no solo hable bonito de las soluciones para el país sino que sea capaz de hacerlas.

Estamos en una situación límite luego de tantos gobiernos marcados por la incapacidad y la corrupción. Los ciudadanos, por ahora, están expresando su descontento en los sondeos. Depende del poder de convencimiento de los candidatos para que esto no continúe.

El Perú, eternamente disputado como un botín, no merece más políticos rapaces que lo mantengan en desgracia. Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad: ponemos a los presidentes.