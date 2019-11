¿Luna de hiel?

La caída de 19 puntos de aceptación del presidente Martín Vizcarra, mostrada ayer por la encuesta de Ipsos publicada por El Comercio, es algo que se veía venir y que debe de estar preocupando mucho al entorno del mandatario y a sus defensores oficiales y oficiosos, pues va quedando en evidencia que la alta popularidad que ha tenido el jefe de Estado se ha sustentado siempre en sus pleitos con el disuelto Congreso y no en la gestión, que en realidad casi no existe.

A eso se suma que otro de los caballitos de batalla del gobierno, que ha sido la lucha contra la corrupción, comienza a generar cuestionamientos por evidentes excesos, como los cometidos contra los árbitros a los que se ha metido en prisión, por la pronta salida de Edwin Luyo y Jorge Cuba tras casi tres años de carcelería sin sentencia, y por la sanción impuesta al fiscal José Domingo Pérez por dar declaraciones políticas pese a la prohibición expresa existente.

No dejemos de lado que en menos de dos meses, el Poder Ejecutivo ha tenido que mandar a su casa a dos ministros por graves faltas a la legalidad y al sentido ético, en un gobierno que se muestra como el paladín de la lucha contra la corrupción y la sinvergüencería en la política y el manejo del Estado. Y acá nada ha tenido que ver el Congreso que fue disuelto y que ya es historia. Ahora, el presidente Vizcarra y su premier Vicente Zevallos corren solos en la cancha.

Con el cierre del Congreso y el inicio de una etapa de manejo del país a punta de decretos de urgencia, se ha acabado la luna de miel entre el Ejecutivo y la población, que espera que el gobierno haga gestión y ataque problemas de fondo como la delincuencia, la economía que no crece lo suficiente, la anemia, las demoras en la reconstrucción y la corrupción, cosa que no está haciendo a pesar de que ya no existe el Legislativo “obstruccionista” manejado por el fujimorismo.

El 60 por ciento de aprobación que aún tiene el presidente Vizcarra es alto, pero la tendencia es a la baja y a pasos acelerados. Dicho esto, a los asesores palaciegos no les quedará otra que buscar a quién patear para frenar la caída. ¿Será a los candidatos?, ¿a los medios?, ¿a los jueces?, ¿al próximo Congreso apenas asuma funciones? Lo mejor sería hacer obra y así ganar aceptación, pero con un gabinete que no sabe ejecutar su presupuesto resulta muy complicado.