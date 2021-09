Luego que la agencia Moody’s anunciara la rebaja de calificación crediticia del Perú, que pasa de A3 a Baa1 con perspectiva estable, una luz ámbar apareció ante nosotros con el temor de que podríamos llegar a merecer la temible luz roja que detendrá a los inversores que quisieran confiar en nuestro país. No es un gesto banal y nadie tiene el derecho de considerarlo así. Es un duro golpe y un llamado a la mayor responsabilidad para una pronta y urgente recuperación. Es evidente que el financiamiento nos costará más y repercutirá en familias y empresas. Hemos perdido el atractivo como plaza segura para la inversión que en estos momentos es vital para el Perú. Y lo que es peor, estamos con luz ámbar en la salud, en la democracia, en la gobernabilidad y sobre todo en la voluntad de convocar a los mejores para que nos ayuden a salir del foso. Afrontamos una confluencia de varias crisis en simultáneo, la sanitaria, la económica y la política y requerimos con urgencia a los peruanos de alta calificación profesional y ética. Pero no son llamados. Nos quieren imponer el liderazgo ficticio de ineptos e incapaces que solo ofrecen banderas políticas y palabrería hueca e ideologizada, algo suicida en estos momentos. Ha pasado más de un mes del nuevo gobierno y no hay nada en favor de las mayorías, solo carestía y desempleo. Pedro Castillo encerrado en Palacio se rodea de una corte que no le ayuda a pensar y solo le pide favores. Sus errores lo alejan del pueblo que lo llevó al poder. La señal de Moody´s no es ideológica ni política, responde a realidades que el gobernante debe mirar con más racionalidad y menos atención a consignas y solicitudes de favores partidarios. Se necesita a los más capaces y no a quienes pretenden con palabrería hueca y demagogia llenar la urgencia de soluciones.