MACRI Y SU INMINENTE DERROTA

Este domingo 27 de octubre, los argentinos irán a las urnas para elegir a su presidente para los próximos 4 años. Para ser ungido como tal, el actual presidente Mauricio Macri o el opositor Alberto Fernández deberá alcanzar el 45% de los votos —sufragan cerca de 33 millones de argentinos— o llegar al 40% manteniendo una diferencia de 10 puntos con el más cercano competidor. El favorito es Fernández, no nos engañemos, quien, además, lleva a la expresidenta Cristina Fernández como candidata a la vicepresidenta de la nación. Todo parece indicar que Macri será derrotado. La amplísima base peronista de la historia contemporánea argentina se está trayendo abajo al presidente que llegó al poder precisamente para promover el cambio por el desastre económico que había producido en el país los 12 años que los Kirchner estuvieron en el poder —Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina (2007-2015)—. Con la llegada de Macri se avizoraba para la región el punto final para los gobiernos populistas y asistencialistas que le habían hecho, a mi juicio, mucho daño a los gobernados. Fantasías económicas con crecimientos forjados en burbujas irresponsables dieron paso a la responsabilidad para sacar al país sudamericano que hace un siglo formó parte del exclusivo grupo de las naciones del primer mundo. Macri ha tenido desaciertos, y eso es innegable. No pudo revertir la inflación, que llegó a más del 50% por cada año de los cuatro que gobernó y, lo que es más grave para un pueblo castigado, no pudo revertir la pobreza de su pueblo. Hay que añadir la rescisión imparable. A Macri le faltó magia para evitar los cabes permanentes de la oposición, que desde el comienzo no lo dejó gobernar. En la ciencia política, los resultados de una gestión son los que cuentan para el veredicto del pueblo. Es verdad que en los últimos días los esfuerzos del mandatario para acercarse lo más posible a Fernández han sido titánicos, pero creo que no logrará su cometido. La ancha diferencia de las primarias en más de 12% no da cuenta de un resultado optimista. Es verdad que nada está dicho hasta el día de la elección, pero Macri debería preparase para dejar la Casa Rosada.