MADURO NO DETUVO A GUAIDÓ POR ESTRATEGIA

Lo dijimos en esta columna, es decir, que Juan Guaidó debía regresar pronto a Venezuela y lo hizo. También dijimos que al hacerlo Maduro no mandaría al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a detenerlo, aunque ganas no le faltaban. La disuasión política por parte de los Estados Unidos ha jugado su partido. La Casa Blanca a través de sus voceros dijo reiteradamente los últimos días que si algo le sucedía al presidente interino de Venezuela, la reacción de EE.UU. sería rápida y contundente. La llegada de Guiadó a Caracas sin contratiempos, entonces -lo hizo en vuelo comercial e ingresó por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía-, podría confirmar para los más confiados que el dictador le tiene miedo a la reacción de Washington, pero eso hay que tomarlo con pinzas. Es verdad que Maduro sabe muy bien que si algo le pasa a Guaidó, los gringos resolverán con puro pragmatismo acabar con el capítulo Maduro en el país llanero y seguramente eso no le va a convenir. Maduro apela a la convenida prudencia dejando que Guaidó se mueva a sus anchas en el país. El también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela no desaprovecha esta realidad para conseguir un mayor empoderamiento y hasta ha anunciado a su arribo que volverán las protestas en las calles del país. Es el momento para que Guaidó cree puentes de diálogo con el régimen o con los militares que consideran, a estas alturas de las circunstancias, que ha llegado el momento de los grandes cambios en el país. No olvidemos que los únicos que sostienen y apoyan a Maduro son los militares y ese apoyo, aunque material, suele ser efectivo y eficaz para pervivir en el poder. Maduro ha notado que Guaidó cuenta con un círculo protector envidiable al que se suman los cerca de 60 reconocimientos de jefes de Estado y de gobiernos en el mundo a su calidad de mandatario interino de Venezuela. Eso no significa que el peligro es ajeno al joven mandatario. Nada de eso. Guaidó ha sido amenazado hasta para inducirlo a no regresar a su país con el único objetivo de debilitar a la oposición, que se podría haber sentido defraudada por su eventual actitud. Guaidó ha desoído todo lo que viene del dictador.