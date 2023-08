En tiempos de plataformas, webs y redes sociales, la información llega en segundos a cualquier lugar del mundo, pero, ojo, la desinformación también. El uso que se da a las nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten difundir contenidos, exige extremo cuidado, sin embargo, al parecer la ansiedad diaria por el “clickbaiting” (ciberanzuelo) está permitiendo que cualquier filtro para la rigurosidad en la información no se tome en cuenta. El ejemplo más palpable del preocupante escenario en el que nos movemos en el ciberespacio fue la reciente publicación de la “muerte” del cantautor José Luis Perales, que no fueron de esas acostumbradas noticias que se notan a leguas que son falsas, esta vez los principales medios de comunicación del mundo hispano cayeron en la trampa y “mataron” al compositor español durante varios minutos en los que nadie confirmaba si la noticia era cierta. Fue el propio creador de “¿Y cómo es él”?, que enterado de lo que estaba sucediendo tuvo que interrumpir sus vacaciones en Londres para desmentir su deceso. “De repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto. Y pues la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España”. Luego de “roche” mundial y de quitar la noticia en las plataformas donde fue publicada para dar paso al desmentido, todos empezaron a jugar al gato y al ratón para identificar cuál fue el primer medio que difundió la noticia. ¿Y eso era importante? Lo real fue que nadie corroboró el dato; lo más sencillo acudiendo a las redes del artista, donde usualmente se comunica lo bueno y lo malo de ellos. Ni al más escrupuloso diario español se le ocurrió eso ¿Alguien esperó la versión de la familia revelando el deceso? Tampoco- Lo más urgente era salir primero que el otro, ganarle, sumar vistas y presumir de una primicia que se cayó luego como torre de naipes. Si los medios que usualmente exigen ciertos protocolos para lanzar noticias al mundo, qué podemos exigir a millones de usuarios de redes sociales que se han convertido en opinólogos, especialistas de la nada o influencers de lo intrascendente y que generan contenidos. Nos estamos moviendo en un mundo en el que aparentemente tenemos la información al alcance de la mano, pero también hay mucha de la que hay que empezar a desconfiar.