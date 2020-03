En tiempos de pandemia, de cuarentena, de miedo, de desconcierto, de muerte y desolación, hasta el más pequeño gesto cuenta para levantar el ánimo, darle espacio a la esperanza, pero también para la indignación y la rabia. Todos, sin excepción, estamos en la obligación de contribuir con nuestras conductas a mantener la cordura, la solidaridad y el equilibrio, y, aunque no lo han pedido, a las figuras públicas se les exige el doble.

Mal ejemplo, en estos momentos, ser testigos de la actitud de un exjugador, hoy entrenador de fútbol, que amparado por vivir en un zona exclusiva cree que el alejamiento social, el quedarse en su casa, es para otros, no para él y su entorno. Mientras que autoridades se agotan exigiendo que hay que guardar la distancia, hay que protegerse, para Nolberto Solano eso no cuenta.

Mal ejemplo llamar, aunque sea para decirle buenas noches a un general en plena intervención policial, cuando todo se puede arreglar explicando mil veces, aunque parezca inútil, finalmente se darán cuenta que no estás rumbo a una fiesta y sí saliendo del trabajo.

Esa imagen de apelar al poder para salir de problemas queda y pesa. Mal ejemplo también el apanado televisivo, el juntarse para darle duro a una colega en tres programas distintos y uno tras otro en el mismo canal, cuando bastaba solo en uno, pero en fin, en eso pesan los apasionamientos y no el sentido común.

Mal ejemplo que algunos reporteros y reporteras de televisión se hayan convertido en peor que la Gestapo para ir en busca de vendedores ambulantes, señoras que salen a sacar al perro o amas de casa y las amenazan con la cárcel, cuando esa misión es de las autoridades, quienes ya saben qué hacer e identificar a los verdaderos infractores. Mal ejemplo los programas de entretenimiento que, a pesar de sus buenas intenciones, sigan al aire, cuando lo que necesitamos es mucha información sobre lo que nos agobia, pero con periodistas y profesionales calificados.

Mal ejemplo que amparado porque eres influencer pidas que el presidente se presente en las próximas elecciones, desdibujando las verdaderas intenciones de un mandatario al frente de una situación de emergencia. Para no dar mal ejemplo, piensa un poco en lo que vas a hacer, no apeles a lo elemental, no podemos en estas circunstancias, frente a los medios de comunicación, aumentar el desasosiego. la violencia, y restar el principio de autoridad.