El Congreso no pudo vacar la presidencia de la República. Los partidos que tampoco apoyan un adelanto electoral no se sumaron a la moción, pues hacerlo produciría similar resultado: convocar elecciones de acuerdo con las disposiciones constitucionales (artículo 115 CP). Que los comicios sean generales y no sólo presidenciales será otro episodio de actos vandálicos y costo de más vidas humanas. La paradoja que vivimos es la siguiente. La oposición a la inicial plancha presidencial blinda a la jefa de Estado por razones coyunturales, mientras que el expartido oficialista y sus aliados desean la vacancia y procesamiento.

El diagnóstico general es que en vez de partidos tenemos bancadas que se reproducen, menguan con deserciones o cambian de posición política cuando convenga. El diagnóstico particular se resume en el peligro de un adelanto electoral que sea tan calamitoso como el actual. El Congreso debe ocuparse de fiscalizar al gobierno y, en caso de renovar al presidente del Consejo de Ministros, garantizar la solvencia moral y trayectoria profesional del sucesor y los miembros del nuevo gabinete. Al interior del ejecutivo, se trata de refrendar los actos presidenciales necesarios, razonables y trasparentes para el aparato estatal. Que la presidencia de la República obre como jefa de Estado para inaugurar, clausurar y brindar mensajes aprobados por su gabinete; mientras que la dirección de la administración pública corra en manos de un premier que brinde garantías a la representación parlamentaria. En conclusión, con la delicada coyuntura que atravesamos, no se trata de “vacar” sino de “marcar” a la presidencia.