MARTÍN SANTIVÁÑEZ

Uno. La injusta prisión de Keiko Fujimori marca un antes y un después en la historia de Fuerza Popular. Los grandes políticos deben estar preparados para la cárcel, para el destierro y para el atentado contra su vida. Y también han de saber actuar de tal forma que toda crisis, todo evento negativo, toda larga noche oscura se transforme, por la voluntad de poder y la capacidad de resistencia, en un nuevo amanecer. Los grandes políticos se enfrentan a la adversidad sin claudicar ante ella, sin rendirse, sin capitular. Emergen de las cenizas y defienden su causa ante la opinión pública con decisión, conscientes de que en la política, como en la vida, nada termina hasta el instante final. Vida es esperanza. Más cuando la prisión es el resultado de la persecución, no del Derecho. Los presos políticos deben leer la historia e interpretarla para que, cuando llegue el momento, la superen. La verdad tarde o temprano nos hace a todos libres.

DOS. La verdad jurídica es incontestable. Los más importantes constitucionalistas del país se han pronunciado en contra del proyecto de adelanto de elecciones. Desde Locke y Montesquieu, pasando por el constitucionalismo moderno, la separación de poderes es una seña fundamental del Estado de Derecho. El Ejecutivo no puede amenazar al Parlamento y el Parlamento no debe bloquear al Ejecutivo. No hay democracia sin separación de poderes y la verdad constitucional radica en que el Derecho garantiza el equilibrio y protege a los actores políticos. La guerra ideológica que quiere eliminar a la Constitución del 93 empieza como toda revolución: la guillotina es selectiva.

TRES. Toda matanza selectiva, conforme avanza el terror rojo, equivale al exterminio de la clase dirigente.