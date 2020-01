La preocupación de los limeños por la inseguridad en las calles no es de esos temas que surgen eventualmente cuando estamos solo frente a un proceso electoral por más que los candidatos quieran aprovecharse de ello. Es un problema de siempre, un problema que pensamos que las autoridades encargadas no terminan de entender o atacar, aunque quizás la verdad sea que no los entregamos las herramientas necesarias para ello. Todos los que alguna vez hemos sido víctimas de la delincuencia tendemos a tener una opinión negativa porque los delitos se siguen cometiendo y porque como todos sabemos la notoriedad que adquiere un acto delictivo refuerza una corriente de opinión negativa. Es lo que un ministro dijo alguna vez: una sensación de inseguridad, mayor que la realidad misma. En la misma línea parece moverse el alcalde de Lima al considerar -según sus datos- que la delincuencia está disminuyendo pero que hay una gran percepción de inseguridad.

Si cada gobierno tiene su propio diagnóstico y estrategia para enfrentar ese problema con mayor razón ocurre con cada candidato al congreso que trata de convencer al electorado de que las cosas cambiarán si los eligen. Otro engaño de los muchos de los que hemos tenido como promesas electorales. El problema es que la gente les cree y vota por ellos. Y si además cada alcalde tiene también su propia estrategia seguiremos a tientas tratando de enfrentar un problema que crece espontánea y constantemente, y se vuelve cada vez más agresivo y con modalidades no vistas. Los delincuentes siempre van a aprovechar las oportunidades que se le brinden. Mientras fallamos y nos seguimos enfrentando mejores oportunidades tienen.

Recientemente se señala la migración de delincuentes como el gran problema de la inseguridad y así lo reflejan como preocupación las encuestas, pero como en todo, no es correcto generalizar ni tampoco ocultar la realidad. No se trata de buscar culpables para ocultar nuestros propios errores sino de mirar las cosas con objetividad, evitar la discriminación pero tampoco cerrar los ojos. La delincuencia es un fenómeno que no sabe de nacionalidades. Conviene contribuir a que las autoridades hagan su trabajo y dotarlos de las herramientas necesarias para cumplir su tarea, dejar las cosas en manos de los que saben. Si no lo hacemos la delincuencia es la única beneficiada.