Con la excusa de deshacinamiento en las cárceles peruanas, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1585 que permite que criminales presos con sentencias menores a 10 años cumplan condena fuera de la cárcel. En medio de la peor crisis de seguridad ciudadana en la historia, al gobierno de Dina Boluarte no se le ocurre mejor idea que dejar sueltos a criminales. Esta decisión comprueba la incapacidad del gobierno. ¿A usted le preocupan más los presos que los peruanos de bien?

Rápidamente el Ministerio de Justicia, responsable de esta aberración, salió a justificar la medida diciendo que no beneficiará a presos por delitos graves y solo a sentenciados por “delitos leves”. Entre los grandes beneficiarios de esta medida se encuentran los falsificadores, defraudadores, estafadores y otros que el gobierno considera “mansas palomas” que merecen cumplir condena en sus casas. Claramente esta norma afecta al Estado de derecho, porque así como Dina normalizó a un criminal sentenciado como Cerrón cuando hacia colecta para pagar su indemnización, hoy normaliza delitos reduciendo su “gravedad”.

Los peruanos de bien respetamos las leyes, trabajamos para vivir, pagamos impuestos y sacamos adelante a nuestras familias pero no recibimos nada del Estado. Por otro lado, la burocracia estatal se dedica a ayudar a quienes violan la ley, a facilitarles la vida y a dejar impunes sus delitos. No necesitamos el D.L 1585, necesitamos más cárceles y que todo aquel que viole la ley vaya preso para que aprenda que en el Perú nadie tiene corona. No necesitamos pensar en la calidad de vida de los criminales que nos roban, estafan y asesinan. Necesitamos mejorar la calidad de vida de los niños, adultos mayores, campesinos y otros peruanos vulnerables. El gobierno perdió el rumbo, pero los peruanos no vamos a quedarnos de brazos cruzados.