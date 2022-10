El informe “Estado de la población peruana 2020″, del Instituto Nacional de Estadística e Informática refiere que en el Perú hay más mujeres que hombres. Entonces, no deja de ser exacto que las mujeres, que representan más mitad de población del país, está en peligro.

Y no, esto no es una percepción ni un cliché pues, según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú, de las 12 617 desapariciones reportadas entre enero y agosto de este año, 7762 corresponden a mujeres y niñas. De ellas, 3676 fueron encontradas y eso quiere decir que aún quedan 4086 niñas, adolescentes y adultas de las que no se sabe nada

Ante esta realidad, que no puede ser tapada por el caso de Gabriela Sevilla, urge la aplicación de medidas urgentes y articuladas en todos los niveles del Estado a fin de bajar las tasas no solo de desapariciones, sino también de violencia, tanto física, psicológica, como sexual.

Por ello es importante que las políticas de educación sexual sean dictadas en las escuelas y no estén limitadas por presiones de grupos de interés. Está demostrado que los niños, niñas y adolescentes informados y educadas en temas sexuales son menos proclives ser víctimas de este tipo de agresiones y esto es algo que toda persona de bien debería buscar, sin importar sus creencias.