Mientras el Ejecutivo tiene todo listo para llevar a cabo el décimo Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizará hoy en Tumbes, los gobernadores regionales del Perú anunciaron que alistan una marcha de protesta contra el Gobierno porque este incumple con los compromisos asumidos en las mesas técnicas.

Si bien es cierto, en Lima hay mucho ruido político y un fuerte impacto debido a los escándalos del presidente Pedro Castillo y su equipo, en el interior del país la crisis es más tangible y es evidente que esto no se soluciona solo con el gesto de llevar a los ministros por todo el país. Si no se cumplen las promesas y buenas intenciones el rechazo al Gobierno será cada vez mayor. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú anunció un nuevo paro agrario debido a que el Ejecutivo no cumplió con solucionar el problema del alza de precio de los fertilizantes. Recuerden que esta fue la demanda principal de los agricultores que paralizaron el centro del país a fines de abril del presente año y que produjo la muerte de cuatro personas.

Es evidente que el panorama es sombrío para el país bajo la tutela de un presidente incapaz, demagogo, improvisado y con algunas señales de estar vinculado a la corrupción. En esta coyuntura necesita liderazgo, elaborar planes proactivos y generar proyectos en equipo, algo que, por lo visto hasta hoy, resulta improbable.