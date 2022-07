Luego de su derrota en las elecciones presidenciales de 1990, el excandidato Mario Vargas Llosa dio una entrevista al diario El País de España y mencionó las palabras de un campesino, quien se había inclinado por Alberto Fujimori. “Yo he votado por él porque no lo conozco. No sé nada de él”, contaba el hombre del Perú profundo. En esa elección que marcó la ruta de un nuevo país se prefirió lo aparentemente desconocido. Muchos cambiaron la conocida frase y decían: “Más vale lo bueno por conocer que lo malo ya conocido”. Estaban imaginando que se podía construir una sociedad mejor con nuevos políticos. Apostaron por gente ajena a la política tradicional para terminar con el caos y la crisis. De algún modo, Alberto Fujimori cumplió el objetivo y logró un futuro económico más estable para los peruanos. Por eso, en su reelección ganó abrumadoramente.

Más de 30 años después, la gente también votó por alguien desconocido. Se trataba de Pedro Castillo. En breve se cumplirá un año de su gestión y la única ruta que hay es hacia el abismo. La incompetencia asociada con las señales de corrupción genera que el Perú atraviese por una de sus más grandes crisis. Nunca ha sido un garante de un futuro mejor para los peruanos y todo indica que será peor si sigue dirigiendo los destinos del país.

¿Qué alternativas hay? Uno mira al costado o atrás y no hay nada. Y lo peor, políticos como María del Carmen Alva. Me hace recordar a los entrenadores de la selección peruana en los años noventa y dos mil. En la cancha tenían malos jugadores, pero volteaban a mirar a la banca y se llenaban de angustia: eran peores. Por supuesto, se necesitan nuevos líderes. ¿Habrá alguien bueno por conocer?.