¿Qué vendrá primero, la disolución del Congreso o la vacancia de Pedro Castillo? ¿Estamos cerca del final del avasallamiento de un poder sobre otro? El Ejecutivo quiere el poder total, en especial y con urgencia, para blindar a sus principales figuras, a comenzar por Pedro Castillo, que se desespera por evitar la cárcel por corrupción. El Legislativo busca mantenerse como representación nacional y poder fiscalizador. El precario equilibrio de poderes podría ser definido in extremis por las Fuerzas Armadas, constitucionalmente encargadas de la defensa del orden interno, teniendo en cuenta que incentivar la violencia podría llegar hasta la guerra civil. Ahora estaríamos ante el jaque mate político. Pedro Castillo ha incurrido en infracción legal al considerar negada la cuestión de confianza por rehusamiento expreso como símil de la denegatoria fáctica. La Ley 31355, vigente y constitucional, regulatoria de la cuestión de confianza, dice en su Primera Disposición Complementaria que “Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”. El Ejecutivo no puede legalmente definir la negación como lo pretenden Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betssy Chávez. No existe esa bala de plata que, previa a una segunda, permita la disolución del Congreso, como lo decidiera malamente Vizcarra. El pleno con 98 votos decidió interponer la demanda competencial y pedir la medida cautelar, que el TC acaba de concederle, para que el Ejecutivo se abstenga de proceder por razones fácticas, antes de que la sentencia de fondo sea emitida. El debate por la vacancia se dará en cuatro días y Vladimir Cerrón, férreo líder de Perú Libre, tiene la palabra. ¿Perderá su única plataforma de poder que es el Congreso? La indignación parlamentaria hace su camino junto a la necesidad de sobrevivir. 87 votos para matar antes que te maten.